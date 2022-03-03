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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بآداب القاهرة .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين، إنه تم فتح باب التقدم بالتماسات الفصل الدراسي الأول وسيتم غلق باب الالتماسات يوم الخميس المواف 3 مارس ، وعلى الطلاب الراغبين في التقدم بالتماسات في مادة او أكثر عليهم  تعبئة النموذج على الرابط التالي وإرفاق صورة من إيصال الدفع (استمارة واحدة لكل مادة) بعد دفع قيمة الالتماس، مع الاحتفاظ بصورة الإيصال.


وأكد “ شاهين ”   ضرورة تسليم صورة من الإيصال وصورة البطاقة الجامعية (كارنيه الكلية) إلى موظف القسم المختص في شئون الطلاب مع نسخة مطبوعة من نموذج البيانات بعد تعبئته 

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على الجانب الأخر ، تنطلق من جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء 8 مارس، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دور الجامعة التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص باستمرار على المشاركة الإيجابية في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، من خلال العديد من الإجراءات، منها إطلاق القوافل التنموية الشاملة، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأسنان، ومعهد الأورام، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن القافلة الشاملة تستهدف تقديم الخدمات الطبية بالمجان من خلال الكشف، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، كما تنظم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

كلية الاداب جامعة القاهرة باب الالتماس جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة الفصل الدراسي الأول

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