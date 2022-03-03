للفتيات.. ما الوقت المناسب لشراء ملابس الشتاء؟

مع نهاية كل موسم تبحث السيدات ومحبين الموضة وملابس الشتاء علي اختيار ملابسهن بعناية واختيار كل ما هو جديد وحديث للظهور بإطلالات فريدة ومختلفة كل فصل شتاء ولكن وسط الأسعار الباهظة تحتار كل أمراه في ما ستختاره، لذلك يجب اختيار الوقت المناسب للتسوق.



تقول الفاشون بلوجر إنعام عيتاني، اختاري الوقت المناسب للنزول للشراء الملابس الشتوية فيعد أول موسم الشتاء هو أسوأ وقت حيث لا توجد تخفيضات والملابس بأغلى الأسعار لذلك أفضل نصيحة أن تستعدي لشراء الملابس في أواخر فصل الشتاء فوقتها تعرض المحلات التخفيضات والعروض التي تصبح مناسبة للشراء.



وأضافت الفاشون بلوجر قومي بفتح خزانتك واخرجي ملابسك الشتوية القديمة التي لا لم ترتدينها منذ زمن، فيمكن أن تجدي ملابس ظهرت موضة جديدة وتستخدمينها مرة أخري، لا تكثري من شراء الجواكت الشتوية بسبب غلو ثمنها، و يمكنك أن تكتفي باثنين فقط وشراء كمية معقولة.



وأوضحت ابتعدي عن شراء الملابس في العطلات والأجازات والأعياد لأنها ستكون فترة مليئة بالازدحام وقد لا تعرفي أن تتسوقي بشكل مريح وتختاري الملابس علي مزاجك وستكون التخفيضات وقتها قليلة جدا فلن تستفادي كثيرًا.



وأضافت احرصي قبل النزول لشراء الملابس الشتوية الجديدة، أن تتأكدي من أن هذه القطعة ليست موجودة ضمن ملابس العام الماضي، لتجنب تكرار اللون نفسه مرة أخرى، لتشعري أن قومتي بإضافة شئ جديد إلي خزانتك وتشعري أنك مختلفة .



وأضافت الفاشون بلوجر يمكن أن تقومي بجولة سريعة قبل الشراء ومعرفة أشكال وأنواع الملابس في الأسواق وأسعارها حتى تتمكني من اختيار أفضل العروض الموجودة في ذلك الوقت.



وأوضحت احرصي على شراء ملابس أكبر من مقاسك بنمرة أو اثنين من قياسك الحقيقي، حتى تتمكني من ارتداء بعض الملابس تحتها في الجو شديد البرودة، كما إذا ذاد وزنك تتمكني من ارتدائها فيما بعد.



وأضافت إنعام عيتاني يمكنك متابعة العروض والتخفيضات التي تقوم بتنزيلها المواقع والمحلات ذات الماركات العالمية لتعرفي أولًا بأول موعد التخفيضات للحصول على أفضل الملابس بأقل أسعار ممكنة.