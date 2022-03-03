موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم لمواجهة السنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا قد أوقعت منتخب مصر في مواجهة السنغال، حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر، بينما ستكون مباراة العودة في داكار.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

وتقام مباراة المنتخب والسنغال في ذهاب التصفيات النهائية ل كأس العالم يوم الجمعة 25 مارس 2022 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهره

بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخب والسنغال يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب والسنغال في تصفيات كاس العالم

وتذاع مباراة المنتخب والسنغال في التصفيات النهائية ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢ عبر قنوات بي ان سبورتس

طالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لاعبي الفراعنة المحترفين في الخارج بسرعة الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل استعدادا لخوض مواجهتي السنغال بتصفيات كأس العالم .

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال والمقرر إقامتها 25 و 29 من شهر مارس الجاري في المرحلة الأخيرة والنهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وحذر كيروش المحترفين من الانضمام بعد 21 مارس الجاري وفقا للأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي “ فيفا ” .

ويسعى كيروش إلى اكتمال صفوف المنتخب قبل مواجهة السنغال بصورة كافية لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهتي السنغال .

وقرر كيروش ، الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

واستقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال.

ويرفض كيروش فكرة إقامة معسكر خارج القاهرة في ظل رغبته في التدريب بشكل مستمر على استاد القاهرة الملعب المستضيف للمباراة.

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.

ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.