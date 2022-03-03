موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل لمتابعه مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت المقبل ٥ مارس.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه باستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى بـ 7 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، فيما يأتي المريخ ثانيًا بـ 4 نقاط من مباراتين، ويملك الأهلي نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.

باق 15 مباراة .. على معلول يقترب من نادي الـ 200 بقميص الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على نظيره فريق فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد الدولي التونسي على معلول المارد الأحمر إلى تحقيق الانتصار فى الدورى المحلي عقب تعرض الفريق للخسارة أمام صن داونز بهدف نظيف فى دورى ابطال افريقيا.

التونسي علي معلول خاض مباراة فاركو رقم 185 بـ قميص النادي الاهلي ويتبقي له فقط 15 مباراة من أجل الوصول إلى 200 مباراة.

فوز الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.

نجح محمد شريف فى تسجيل هدف أول رائع للأهلي جاء بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء تنتهي بتمريرة من عبد القادر ويقابلها محمد شريف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وجاء هدف الأهلي الثاني بعد كرة طولية من وسط ملعب الأهلي وقابلها أفشة ببراعة ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة لتهز شباك فاركو فى الدقيقة 7.

وأحرز أفشة هدف الأهلي الثالث بعد كرة طولية من السولية وصلت لهاني الذي مرر الكرة عرضية ولمسة من شريف وقابلها أفشة بتسديدة تهز الشباك.

وقلص فاركو النتيجة بعد تسديدة قوية من سوكاري تصدى لها الشناوي وترتد ومتابعة من الصغيري ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك فى الدقيقة 17.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغى للأهلي بعد تمريرة بينية من أفشة وقابلها شريف وانطلق ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة داخل الشباك لكن الحكم احتسب تسللا على محمد شريف.

وسجل حسين الشحات هدفا رابعا للاهلي فى الدقيقة 87 بعد عرضية مميزة من على معلول استقبلها الشحات بتسديدة غيرت اتجاها وسكنت شباك محمد صبحي حارس فاركو