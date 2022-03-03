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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسمياني.. شوبير يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والمريخ

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب
 

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن "مصدر داخل نادي الزمالك كشف تفاصيل مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد للفريق".

وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "أكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مويرا زوجة موسيماني ومديرة أعماله وفتحوا خط مفاوضات مع المدرب لتولي تدريب الفريق".
 

ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

 

تأهل فريق ليفربول لربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.
 

اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن إلغاء بطولة كأس مصر والمنتخب كلمة السر
 

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن سر رفض اتحاد الكرة المصري إعلان إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن.

وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036
 

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم 2030 أو أولمبياد 2036

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم لمواجهة السنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

 

وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا قد أوقعت منتخب مصر في مواجهة السنغال، حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر، بينما ستكون مباراة العودة في داكار.

 

زوجه فيريرا تلمح لإمكانية عودته لقيادة الزمالك.. تفاصيل

كشفت زولميرا زوجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق  للزمالك عن إمكانية قرب المدرب من قيادة الفريق مرة أخرى عقب رحيل باتريس كارتيرون .

 

شوبير يفجر مفاجأة عن مواجهة الأهلي والمريخ: من الممكن إقامته في جنوب إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا
 

موسيمانى الأهلى الشباب والرياضة ليفربول أخبار الرياضة منتخب مصر وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكرة المصري

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