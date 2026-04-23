سلسة ندوات توعوية بالبحر الأحمر لجهاز الاتصالات لتعزيز الوعى الرقمى

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات سلسلة موسعة من الندوات التوعوية بمحافظة البحر الأحمر لتعزيز ثقافة الوعيّ الرقمي والاستخدام الآمن والفعال للخدمات الرقمية، وذلك تحت رعاية الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة وفد من الجهاز برئاسة المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز، وحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الغردقة، حيث استهدفت الندوات الوصول إلى المواطنين والأجهزة التنفيذية بمدن المحافظة كافة، وهيّ رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين.

تناولت الندوات التعريف بالدور المحوري للجهاز في حوكمة سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين بالإضافة إلى استعراض مُختلَف المبادرات المُقدَّمة إلى مستخدمي خدمات الاتصالات، وناقشت موضوعات حيوية كأساسيات الأمن السيبراني، وطرق حماية البيانات الشخصية والأجهزة، والوقاية من التهديدات السيبرانية، كما شهدت الندوات العديد من الجلسات النقاشية حول مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، مع الاستماع إلى أبرز تحديات ومشاكل المواطنين والخاصة بخدمات الاتصالات في مختلف مدن المحافظة، والتأكيد على دراستها ووضع الحلول المناسبة لها،

فيما أكد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، ضرورة تكرار هذه الندوات لما لها من بالغ الأثر في التعريف والتوعية بالتحديات التكنولوجية والسيبرانية. يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف حقك وخدماتك واحمِ جهازك وبياناتك" التي ينظمها الجهاز، في إطار جهوده المستمرة في نشر الثقافة الرقمية بين أفراد الجهاز الإداري للدولة وكافة فئات المجتمع، وسعيًا إلى تمكين المواطنين وضمان شمولية التحول الرقمي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي.