"محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة " في ندوة بالمنوفية

القوي العاملة :

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة توعية ، تحت عنوان "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية" بمستشفى البسمة بمدينة منوف بحضور 25 من العاملين والعاملات بالمستشفى .

وقال علي الزقم مدير المديرية: إن الندوة تضمنت التعريف بالوحدة وأهدافها ، وأهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن شرح مبسط لقانون العمل رقم ١٢لسنه٢٠٠٣ والقوانين ذات الصلة ، وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية.

وأكد أن المديرية تعمل على نشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

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