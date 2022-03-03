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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تكشف عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Oppo Reno7 Z 5G

هاتف أوبو Oppo Reno7
هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن الجيل الجديد من سلسلة رينو في شهر نوفمبر الماضي، والتي تضمنت ثلاثة هواتف ذكية جديدة هي: Reno7 5G و Reno7 Pro 5G وReno7 SE 5G، والآن انضم عضو رابع لتشكيلة الفئة المتوسطة الشهيرة من أوبو.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة أوبو العالمية، عن هاتف سلسلة رينو الجديد Reno7 Z 5G، والذي يمتاز بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

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مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G


تحتوي شاشة هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G، على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى، مخصص لكاميرا السيلفي المميزة بدقة 16 ميجابكسل، تحتوي اللوحة الخلفية للهاتف الذكي لتي تتميز بتصميم Oppo Glow، على إعداد كاميرا ثلاثي العدسات، يضم مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي  هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G، مع بعض ميزات الكاميرا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع مصابيح ليد Dual Orbit Lights التي تضيء عندما تتلقى إشعارات أو عندما يكون الهاتف قيد الشحن، ومصابيح RGB موضوعة حول الكاميرات.

Oppo Reno7 Z 5G is official with Snapdragon 695, AMOLED screen, and Dual Orbit Lights
هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G

ويتم تشغيل هاتف Oppo Reno7 Z 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 695، ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 12 المرتكزة على بنظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجاباي ، والتي يمكن توسيعها حتى 5 جيجابايت، ويحتوي الهاتف الذكي على مساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وتشتمل الميزات المتبقية في هاتف أوبو الجديد Reno7 Z 5G على قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، وتصنيف IPX4 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ودعم تقنية NFC، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، و منفذ شحن من نوع USB-C، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 33 وات، يمكنها شحن بالبطارية بالكامل في غصون 63 دقيقة.

ولم تكشف أوبو عن أسعار وتوافر هاتف Oppo Reno7 Z 5G في الوقت الحالي.

هاتف أوبو Oppo Reno7 Z 5G
أوبو سلسلة رينو Reno7 هواتف ذكية Reno7 Z 5G أوبو Reno7 Z 5G

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