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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مريضة سقطت من الطابق الثالث بمصحة علاج نفسي في الجيزة

جثة
جثة

فارقت الحياة مريضة نفسية في الجيزة، اثر سقوطها من الطابق الثالث بإحدى مصحات العلاج النفسي في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة. 


تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي بدائرة قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر يمصرع سيدة اثر سقوطها من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لإجراء المعاينة.

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

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بالفحص تبين العثور على جثة مريضة تدعى "مديحة.م.ع" 65 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وسقطت من الطابق الثالث بمستشفى أودعت فيه للعلاج النفسي.


وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على حارس عقار وسائق توك توك لاتهامهم بهتك عرض طالبة في إحدى كليات الصيدلة.


بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بتعرض طالبة بإحدى كليات الصيدلة لهتك عرض وإصابات متفرقة بالجسد نتيجة تعدي حارس عقار وسائق توك توك عليها .

 

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء عودة الطالبة إلي العقار التي تقطن به تقابل معها حارسه، وقام بإبتزازها بأنه سيقوم بإخبار أهلها بأنها على علاقة مع شاب إذا لم تستجيب له.

 

وتبين من التحريات، قيام حارس العقار باستدراج الطالبة إلي أعلى سطح العقار وقيامه بهتك عرضها ثم الاتصال بصديقه سائق توك توك لمشاركته في الجريمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.

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