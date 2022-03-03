عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مزودة بتقنية ثورية.. هونر تكشف عن سماعات لاسلكية تنافس آبل

سماعات هونر اللاسلكية
سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

كشفت شركة هونر HONOR الصينية، إلى الإعلان عن سلسلة هواتف Magic4 الرائدة خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022، عن سماعة ذكية مزودة بتقنية ثورية تأتي لأول مرة ضمن السماعات اللاسلكية.

وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، تأتي سماعة هونر اللاسلكية التي يطلق عليها اسم HONOR Earbuds 3 Pro، مع ميزة مثيرة للاهتمام تتيح لمرتديها قياس درجة حرارته أثناء الاستماع إلى الموسيقى، من خلال مؤشر متصل بالسماعات والهاتف الذكى.

 

هونر تكشف عن Magic4 Pro بإمكانيات مذهلة

هونر تكشف عن واحدة من أبرز الساعات الذكية لهذا العام.. سعر Watch GS 3

 

مميزات سماعات هونر اللاسلكية Earbuds 3 Pro

وزودت هونر سماعات Earbuds 3 Pro، بمستشعر عالى الدقة يعمل على مراقبة درجة حرارة المستخدم بواسطة خوارزمية قياس درجة الحرارة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلاوة على ذلك، تضمن سماعة الأذن اللاسلكية تشغيل الموسيقي بصوت عالي الجودة.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

وعند النقر على السماعات ثلاث مرات، يمكن أن تبدأ بـ قياس درجة حرارة مرتديها، كما  ويوجد في السماعة أيضاً منبه عندما تكون درجة الحرارة غير عادية، لكن المواد التسويقية لشركة أونر تؤكد أن هذه الوظائف ليست لأغراض طبية وأنها ما زالت بحاجة إلى تجاوز العقبات التشريعية.

وتتميز سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro، بمحركات كبيرة بحجم 11 ملميتر، وأول تصميم ثنائي المحور متحد المحور في العالم، إلى جانب مكبر صوت PZT وهو يساعد في جمع الصوت الجهير القوي وثلاثة أضعاف الصوت معا، لتحسين جودة الصوت بشكل عام.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

وتوفر سماعات الأذن HONOR Earbuds 3 من هونر، تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، مع ثلاث مستويات لضبط النمط هي: Ultra Mode و Cozy Mode و General Mode، كل ما عليك فعله هو تحديد الوضع الذي يناسب استخدامك للسماعة، كما تمتاز بتصميم أنيق مشابه لتصميم سماعة AirPods Pro من آبل، يبلغ وزن  كل سماعة 5.1 جراما، وأبعادها 30.5 × 21.6 × 24.3 مليميتر.

وتحتوي سماعات Honor Earbuds 3 Pro على بطارية يمكنها الاستمرار في العمل حتى 24 ساعة مع علبة الشحن، من وقت التشغيل مع إيقاف تشغيل تقنية ANC و 16 ساعة مع تشغيل ANC، ويمكنك الحصول على ساعتين من تشغيل الموسيقى في 5 دقائق فقط من الشحن.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

ويشار إلى أن تقنية مراقبة درجة الحرارة التي تأتي المدمجة بسماعات Earbuds 3 Pro من هونر، هي ميزة تم اختبارها أيضا بواسطة شركة آبل الأمريكية، في نماذج AirPods الأولية من أجل مراقبة درجة حرارة جسم المستخدم من داخل أذنيه، وهي من أبرز وظائف قياس درجات الحرارة التي تسعى الشركات الكبرى لدمجها في سماعات الأذن والتي قد تكون مفيدة لتتبع نمط النوم، أو استخدامها مستقبلا للكشف عن الإصابة بالحمى.

وستتوفر سماعات هونر للبيع بالأسواق، باللوان الأبيض والرمادي مقابل سعر 199 يورو (أي ما يعادل 3400 جنيه مصري).

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro
هونر Earbuds 3 Pro سماعات هونر اللاسلكية سماعات هونر سماعات Earbuds 3 Pro مراقبة درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر Vivo Y33s .. هاتف 5G رخيص الثمن

مطور لعبة Destiny 2 يحذر اللاعبين من هذه الخطوة

كيف اجتاز سامسونج "جلاكسي إس 22 ألترا" اختبار الخدش والانحناء؟..فيديو

هونر تكشف عن Magic4 Pro بإمكانيات مذهلة

ترشيحاتنا

والد طالبة عائدة من أوكرانيا : مكنتش مرتاح قبل عودة ابنتي للدراسة..فيديو

محمد صلاح عن صدمة الكرة الذهبية: لا أؤمن بنظرية المؤامرة

وزيرة الخارجية الألمانية: التمييز ضد الروس والبيلاروسيين يجب أن ينتهي

النشرة الدينية.. فضائل شهر شعبان.. حكم التوبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد.. وهذا الدعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي بـ الأزهر وتقديم الدعم الكامل لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ