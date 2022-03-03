مزودة بتقنية ثورية.. هونر تكشف عن سماعات لاسلكية تنافس آبل

كشفت شركة هونر HONOR الصينية، إلى الإعلان عن سلسلة هواتف Magic4 الرائدة خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022، عن سماعة ذكية مزودة بتقنية ثورية تأتي لأول مرة ضمن السماعات اللاسلكية.

وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، تأتي سماعة هونر اللاسلكية التي يطلق عليها اسم HONOR Earbuds 3 Pro، مع ميزة مثيرة للاهتمام تتيح لمرتديها قياس درجة حرارته أثناء الاستماع إلى الموسيقى، من خلال مؤشر متصل بالسماعات والهاتف الذكى.

مميزات سماعات هونر اللاسلكية Earbuds 3 Pro

وزودت هونر سماعات Earbuds 3 Pro، بمستشعر عالى الدقة يعمل على مراقبة درجة حرارة المستخدم بواسطة خوارزمية قياس درجة الحرارة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلاوة على ذلك، تضمن سماعة الأذن اللاسلكية تشغيل الموسيقي بصوت عالي الجودة.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

وعند النقر على السماعات ثلاث مرات، يمكن أن تبدأ بـ قياس درجة حرارة مرتديها، كما ويوجد في السماعة أيضاً منبه عندما تكون درجة الحرارة غير عادية، لكن المواد التسويقية لشركة أونر تؤكد أن هذه الوظائف ليست لأغراض طبية وأنها ما زالت بحاجة إلى تجاوز العقبات التشريعية.

وتتميز سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro، بمحركات كبيرة بحجم 11 ملميتر، وأول تصميم ثنائي المحور متحد المحور في العالم، إلى جانب مكبر صوت PZT وهو يساعد في جمع الصوت الجهير القوي وثلاثة أضعاف الصوت معا، لتحسين جودة الصوت بشكل عام.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

وتوفر سماعات الأذن HONOR Earbuds 3 من هونر، تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، مع ثلاث مستويات لضبط النمط هي: Ultra Mode و Cozy Mode و General Mode، كل ما عليك فعله هو تحديد الوضع الذي يناسب استخدامك للسماعة، كما تمتاز بتصميم أنيق مشابه لتصميم سماعة AirPods Pro من آبل، يبلغ وزن كل سماعة 5.1 جراما، وأبعادها 30.5 × 21.6 × 24.3 مليميتر.

وتحتوي سماعات Honor Earbuds 3 Pro على بطارية يمكنها الاستمرار في العمل حتى 24 ساعة مع علبة الشحن، من وقت التشغيل مع إيقاف تشغيل تقنية ANC و 16 ساعة مع تشغيل ANC، ويمكنك الحصول على ساعتين من تشغيل الموسيقى في 5 دقائق فقط من الشحن.

سماعات هونر اللاسلكية HONOR Earbuds 3 Pro

ويشار إلى أن تقنية مراقبة درجة الحرارة التي تأتي المدمجة بسماعات Earbuds 3 Pro من هونر، هي ميزة تم اختبارها أيضا بواسطة شركة آبل الأمريكية، في نماذج AirPods الأولية من أجل مراقبة درجة حرارة جسم المستخدم من داخل أذنيه، وهي من أبرز وظائف قياس درجات الحرارة التي تسعى الشركات الكبرى لدمجها في سماعات الأذن والتي قد تكون مفيدة لتتبع نمط النوم، أو استخدامها مستقبلا للكشف عن الإصابة بالحمى.

وستتوفر سماعات هونر للبيع بالأسواق، باللوان الأبيض والرمادي مقابل سعر 199 يورو (أي ما يعادل 3400 جنيه مصري).