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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

السبت.. شركة مياه الشرب تعلن عن قطع المياه في عدة مناطق بالقاهرة

صدى البلد

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800مم / 1000 مم داخل رافع الصعيد.


الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب - مدينة قباء - شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة ).


وذلك اعتبارا  من يوم السبت الموافق 05-03-2022 الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 06-03-2022 ولمدة 8 ساعات .


 هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة ؛؛؛؛

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