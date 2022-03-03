السبت.. شركة مياه الشرب تعلن عن قطع المياه في عدة مناطق بالقاهرة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800مم / 1000 مم داخل رافع الصعيد.



الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب - مدينة قباء - شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة ).



وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05-03-2022 الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 06-03-2022 ولمدة 8 ساعات .



هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة ؛؛؛؛