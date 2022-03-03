رسميا.. جورجيا تتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي

أرسلت الحكومة في جورجيا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي جاريباشفيلي.

وقال جاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو: "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".

وتابع: "جورجيا دولة أوروبية، وكانت بلادنا على مدار تاريخها الطويل تنتمي دائما إلى فضاء الثقافة والحضارة الأوروبية، وهي تقدم اليوم أيضا مساهمة قيمة في حمايتها وتنميتها".

وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".

كما أعلن رئيس البرلمان المولدافي، إيجور جروسو في وقت سابق من اليوم، أن رئيسة البلاد، مايا ساندو، تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي قريبا.