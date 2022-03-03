مصطفى بكري: من يسيء للدولة يفتح الطريق أمام خلخلة المجتمع من الداخل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حقوق الإنسان الأساسية هي الحق في الأكل والصحة وانتقاد المسئول عند القيام بالأخطاء، دون خوف ولكن لا بد أن يكون هناك فرق بين من يتحدث بدافع وطني وبين من يسيء للدولة ويشكك في جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من يسيء للدولة يفتح الطريق أمام خلخلة المجتمع من الداخل، مشيرا إلى أن المستقبل أفضل للدولة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المشروعات الكبرى وزيارة الرئيس للصعيد، علامة فارقة، في مشروعات حياة كريمة والتي تمت في الصعيد.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن البعض منا ينظر للأمور بصورة فعالة، والرئيس يدرك المشاكل، وبناء الدولة يستلزم التضحيات، والـ 700 مليار جنيه لمشروع حياة كريمة هي الطريق الصعب، لدعم البسطاء.