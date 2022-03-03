نائب رئيس جامعة أسيوط: الإصلاح الاقتصادي كان عبئا على المصريين ولكن الخير قادم..فيديو

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، إن التنمية التى تتم الآن بكل المجالات تتماشى مع الرؤية المصرية 2030، مؤكدا أنه بعد تولي الرئيس السيسي القيادة، أصبح هناك إنجازات كبرى أهمها الجمهورية الجديدة التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو.

وأضاف شحاتة غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن من الإنجازات الحفاظ على الهوية الثقافية، والمقومات السياسية من تمكين المرأة والشباب خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وتابع شحاتة غريب، أن المقومات الاقتصادية والاجتماعية، تمت عن طريق مشروع ومباردة حياة كريمة وهي المبادرة الأولى من نوعها.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يكون رئيس دولة يزور كل قرى الصعيد ويتحاور مع المواطنين هناك.

وأكد شحاتة غريب، أن الإصلاح الاقتصادي كان عبئا على المصريين ولكن الخير قادم.



