مادة كيميائية حارقة.. تحذير من وصفة محظورة في صناعة الكنافة الرمضانية |فيديو

قال الصحفي احمد ابو الخير، إنه اكتشف ان ٧٠% من صانعي الكنافة الرمضانية يستخدمون ما يطلق عليه بودرة الكنافة وهى توفر معهم ٧٥% من تكلفة الكنافة والمعلقة الواحده تغني عن وضع مواد اخرى وتعمل كمادة حافظة وتغنى عن استخدام الثلجات.

وأضاف الصحفي احمد ابو الخير حصلت على عينة من بودرة والذهاب الي مصلحة الكمياء وقالوا أننا لا نتعامل مع مواد مجهولة المصدر والذهاب الي احد أستاذة الكيمياء بجامعة عين شمس أكد أن هذة المادة تشبهة حبات السكر بدون رائحة وهى كبريتات صوديوم لامائي واستخدامها كارثة حيث لا يتم استخدامها الا في المعمل.

وتابع احمد ابو الخير عملت على معرفة مكان بيع المادة الذي لم نجدها الا عند بائعي المواد الكيماوية الحارقة بشارع باب الشعرية وحاولت شراء كمية منها الا ان الحصول عليها أصعب من المواد المخدرة وبعد محاولات نجحت الحصول على صورة شيكارة المادة واتضح انها كبريتات الصوديوم لامائي المحظور استخدامها.

وأضاف أنه بعد إجراء أبحاث علي هذا المادة اتضح انها تسبب هياج في الجلد وحساسية مفرطه في العين وقرح بالمعدة واسهال وقيء والتهاب.