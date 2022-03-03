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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 50 روسيًا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عشرات الشخصيات في روسيا وحظر سفر على نحو 50 روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي: " سنواصل فرض عقوبات اقتصادية شديدة على الرئيس الروسي والدائرة المحيطة به".

وأضاف بايدن: "روسيا تقصف في أوكرانيا بشكل عشوائي، روسيا تقصف مدنا أوكرانية بشكل عشوائي".

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة واجهت "الأكاذيب الروسية" بالحقيقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "العالم الحر سيحاسب الرئيس فلاديمير بوتين على أعماله، وبذلنا  جهدا كبيرا في توحيد الحلفاء الأوروبيين".

والخميس، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوقف "القصف الروسي للمدنيين" في البلاد فورا.

من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك حتى منتصف ليل الأول من مارس.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن العملية الروسية ضد أوكرانيا تلحق أضرارا بأهداف غير عسكرية، لكنه لم يقل صراحة إن موسكو تتعمد استهداف المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نتابع عن كثب ما يجري في أوكرانيا الآن بما في ذلك ما يحدث للمدنيين.. نولي ذلك اهتمامنا، ونوثقه ونرغب في ضمان المساءلة عليه، ضمن أشياء أخرى". 

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فرض عقوبات

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