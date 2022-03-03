عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جامعة إيطالية تمنع محاضرات عن عملاق الأدب الروسي دوستوفيسكي.. وبسبب الاحتجاجات تتراجع!

دوستويفسكي
دوستويفسكي

كشف أستاذ الأدب الروسي، في جامعة بيكوكا الإيطالية بمدينة ميلانو، باولو نوري، عن تلقيه رسالة من إدارة الجامعة، تطلب إلغاء سلسلة محاضرات كانت مجدولة عن أعمال الكاتب والروائي الروسي الكبير، فيودور دوستوفيسكي.

وعن الدوافع وراء هذا القرار، اكتفت الجامعة بالتعبير عن رغبتها في تجنب إثارة الجدل في إيطاليا، خاصة داخل الجامعة، في فترة يسودها التوتر الشديد، وفق مضمون الرسالة التي كشف تفاصيلها نوري نفسه، خلال مقطع مصور باللغة الإيطالية على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف الأستاذ القرار بالمخيف والسخيف، مضيفا أنه ليس بمقدوره تصديق أن جامعة إيطالية تمنع محاضرة عن كاتب بوزن دوستويفسكي، معتبرا القرار شكلا من أشكال الرقابة وتقييد الحريات.

وأضاف نوري: "حين قرأت الرسالة الإلكترونية، لم أصدق ما قرأته"، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا تفرض علينا الحديث أكثر عن دوستويفسكي، لا حظر الحديث عنه".

 

لقاء أدبى وأمسية شعرية بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بـ"سوهاج"

إقليم القاهرة الكبرى يطلق مبادرة معا لإحياء الحرف التراثية


عاصفة انتقادات

وأججت هذه الواقعة عاصفة كبرى من الانتقادات داخل إيطاليا وخارجها حول العالم، حيث حذر العديد من رواد الشبكات والمنصات الاجتماعية، من أن تنعكس أجواء الحرب في أوكرانيا وما خلفته من توترات سياسية على ميادين الثقافة والأدب والفكر.

وقال المنتقدون إن هذه المجالات مشتركات إنسانية جامعة، لا ينبغي التعاطي معها وفق منطق القطيعة والتحريم والتجريم على خلفيات سياسية وقومية ومصلحية .

وتحت وطأة ردود الفعل الواسعة المنددة، أعلنت الجامعة بيكوكا الإيطالية إعادة العمل بالدورة المخصصة لأعمال عملاق الأدب الروسي.

دوستوفيسكي الادب الروسي جامعة بيكوكا الإيطالية بمدينة ميلانو فيودور دوستوفيسكي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لقاء أدبى وأمسية شعرية بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بـ"سوهاج"

إقليم القاهرة الكبرى يطلق مبادرة معا لإحياء الحرف التراثية

عروض فنية ومحاضرات تثقيفية عن دور المرأة بالمنيا

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثانية من "دندرة للموسيقى والغناء".. اليوم

في رسالة ماجستير.. مناقشة "الفن الروائي عند ناصر عراق"

مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي في ضيافة ثقافة الدقهلية

مناقشة رواية صباح 19 أغسطس للكاتبة ضحى عاصي.. الأحد

حزن عام يجتاح بريطانيا| وفاة كاتبة الأطفال شيرلي هيوز.. محطات من حياتها

ترشيحاتنا

والد طالبة عائدة من أوكرانيا : مكنتش مرتاح قبل عودة ابنتي للدراسة..فيديو

محمد صلاح عن صدمة الكرة الذهبية: لا أؤمن بنظرية المؤامرة

وزيرة الخارجية الألمانية: التمييز ضد الروس والبيلاروسيين يجب أن ينتهي

النشرة الدينية.. فضائل شهر شعبان.. حكم التوبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد.. وهذا الدعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي بـ الأزهر وتقديم الدعم الكامل لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ