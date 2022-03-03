عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في تقريره الشهري

مرصد الأزهر: 2500 صهيوني اقتحموا ساحات الأقصى خلال فبراير الماضي

انتهاكات بالأقصى
انتهاكات بالأقصى

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن نحو 2,500 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» خلال شهر فبراير الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال، وذلك في تقريره الشهري حول الاقتحامات الصهيونية التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ساحات المسجد الأقصى المبارك

ولفت مرصد الأزهر إلى أنه من أبرز الانتهاكات خلال فبراير الماضي كان في الـ24، عندما اقتحمت مجموعاتٌ من الشخصيات وضباط الاحتلال وعددٌ من المستوطنين المتطرفين ساحات الأقصى، ونفّذت جولة استفزازية حتى وصلت إلى محراب المصلى ومنبر "نور الدين زنكي"، وتزامن ذلك مع منع قوات الاحتلال دخول المُصلين إلى الأقصى لإفساح المجال أمام المستوطنين وتمكينهم من تدنيس الأقصى.

وتابع مرصد الأزهر: من جملة الاستفزازات، أدّى مرشدٌ صهيوني تابع لمنظمة "بيادينو" المتطرفة، في الـ 16 من فبراير، طقوسًا علنية بشكلٍ متعمدٍ أمام حراس الأقصى المبارك، وهو ما وثّقته المنظمة في مقطع فيديو ومطالبة الكنيست الصهيوني بالسماح بأداء الصلاة العلنية كحقٍ للمستوطنين المقتحمين داخل الأقصى المبارك.

وحذّر مرصد الأزهر من دعوات التحريض الواسعة التي أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم، وعلى رأسها منظمة "بيادينو"، لتكثيف الاقتحامات خلال الأعياد الصهيونية، والتي ستتقاطع مع بداية شهر رمضان المعظم، وهي المناسبات التي تتعمد منظمات الهيكل إثبات السيادة الصهيونية فيها داخل الأقصى، ما يُنذر بتصعيدٍ كبيرٍ داخل ساحات الأقصى المبارك، ومن المتوقع أن يمتد مداه إلى جميع محافظات الوطن الفلسطيني المُحتل.

كما يسلّط مرصد الأزهر الضوء على تجدد أطماع الاحتلال في الاستيلاء على مصلى باب الرحمة، بعد ما اقتحمت قوة من مخابرات الكيان الصهيوني، في الـ 6 من فبراير لمكتب لجنة زكاة وصدقات بيت المقدس، القائم في الخلوة العلوية الموجودة فوق سطح مصلى باب الرحمة، وصادرت ملفات وحواسيب، في حدثٍ يُعيد إلى الأذهان إغلاق سلطات الاحتلال لمصلى "باب الرحمة" عام 2003م، وهو ما يُحذّر مرصد الأزهر من حدوثه.

وردًا على تلك الاستفزازات الصهيونية، شهد شهر فبراير المُنصرم مُشاركات حاشدة في حملة "الفجر العظيم" من جميع أرجاء فلسطين المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال ومحاولاته المستميتة للحيلولة دون وصول المُصلين إلى البلدة القديمة والأقصى المبارك. وأسفرت الحملة عن أداء أكثر من 200,000 ألف مصلٍ صلوات الجُمَع في رحاب الأقصى، إضافة إلى إحياء قرابة 90,000 فلسطيني لذكرى الإسراء والمعراج داخل الأقصى.

ومع تواصل الحملة الممنهجة من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين والمقدسات الدينية، يجدد مرصد الأزهر رفضه لجميع محاولات الكيان الصهيوني للمساس بأولى القبلتين، مطالبًا الهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على حرمة المقدسات الإسلامية. كما يؤكد على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهود المخلصين من أبناء العالم العربي والإسلامي، وأن التوعية بالقضية الفلسطينية وفضح انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية من أهم الأمور التي يجب ترسيخها في عقول النشء والشباب؛ لحمل لواء تلك القضية الأكثر عدلًا على وجه البسيطة.

مرصد الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأقصى الاقتحامات الصهيونية ساحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

ترشيحاتنا

والد طالبة عائدة من أوكرانيا : مكنتش مرتاح قبل عودة ابنتي للدراسة..فيديو

محمد صلاح عن صدمة الكرة الذهبية: لا أؤمن بنظرية المؤامرة

وزيرة الخارجية الألمانية: التمييز ضد الروس والبيلاروسيين يجب أن ينتهي

النشرة الدينية.. فضائل شهر شعبان.. حكم التوبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد.. وهذا الدعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي بـ الأزهر وتقديم الدعم الكامل لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ