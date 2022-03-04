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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة

بي ام دبليو تكشف
بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة .. تفاصيل

عزز الصانع البافاري BMW  من تواجده داخل السوق الصيني عبر السيارة X5 xDrive30Li و X5 xDrive40L، حيث تحمل تلك النسختين عدة ترقيات متوقعة ابرزها قاعدة العجلات التي تقدم بشكل اطول.

بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة .. تفاصيل 

من المتوقع أن تعتمد السيارة على بعض التغييرات الخاصة بالتصميم حيث يمكن دمجها بسهولة في Li، مما يجعل X5 Li تحصل على زيادة طولية قدرها خاصة بقاعدة العجلات طولها 130 ملم (5.1 بوصة) على عكس الجيل الرابع من النسخة X5  الذي ظهر في العام 2018، وهذا يفسر أن X5 xDrive30Li و X5 xDrive40Li يرتكزان على قاعدة عجلات تبلغ (122.2 بوصة) وطول اجمالي يقدر بـ 5،052 مم.

بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة .. تفاصيل 

وهذا يعني أن الطراز الأول مشابه لحد كبير للنسخة بي ام دبليو X7، على الرغم أنها مازالت تحتفظ بنسبة طول قدرها 5151 ملم (202.8 بوصة)، مما يجعلها تنفرد بقوة بهذه الناحية وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة .. تفاصيل 

زودت السيارة xDrive30Li بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 261 حصان (195 كيلوواط / 265 حصان)، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، وتأتي xDrive40Li بمحرك سداسي الاسطوانات مع شاحن توربيني 3000 سي سي، يضخ قوة قدرها 329 حصانًا (245 كيلوواط / 333 حصانًا)، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بي ام دبليو تكشف عن نسختها X5 Li بعد تحسينات جديدة .. تفاصيل 

وتعمل شركة BMW على استخدام الطول الإضافي بالكامل لمنح الركاب مساحة كبيرة لراحة الأرجل، بالاضافة إلى المقاعد المريحية، وفتحة سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي للهواتف، مع عدة تقنيات لدعم قائد المركبة على تحديات الطريق، إلى جانب مكبرات صويتة ذات اغطية معدنية مثقوبة، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق كعادة اصدارات الصانع البافاري.

بي إم دبليو X5 Li السيارة X5 xDrive30Li X5 xDrive40L

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