بعد مرور 38 عاما.. ليزا شحاتة بطلة هند والدكتور نعمان تعلق على إعادة عرض المسلسل.. فيديو

علقت ليزا شحاتة، على إعادة عرض مسلسل "هند والدكتور نعمان"، على إعادة عرض المسلسل مرة أخرى على شاشة التليفزيون، بعد مرور 38 عاما على أول عرض للمسلسل.

وقالت "شحاته"، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تركت مصر عام 1989، ومنذ ذلك التوقيت وأنا أعيش في أمريكا، ولم أزور مصر ولا مرة، لكن وحشتني جدا، وناسها وحشوني والطعمية والبحر الأحمر كل حاجه وحشتني".

وأضافت: "أنا تزوجت وخلفت توأم، وسافرت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، واتجوزت بدري بدري، ومش مصدقة نفسي أن الناس لسه شيفاني على التليفزيون".