الأرصاد: الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية مع دخول ساعات الليل

كشفت الدكورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.





قالت الدكتورة منار غانم، إنه ابتداءً من غد السبت سيكون هناك ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدًا 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ويوم الأحد سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة مصاحبة لزيادة في نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن اليوم سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع استقرار الأجواء على كافة مناطق الجمهورية بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



وأوضحت، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، متابعة أن الطقس سيكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار.



وأشارت إلى، أن الطقس سيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس وخاصة الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر .

وتابعت: "اليوم شهدنا شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ولكنها بدأت ففي التلاشي مع سطوع أشعة الشمس"، مضيفة أن اليوم يوجد اعتدال في سرعات الرياح مقارنة بالأمس والذي بدوره سيؤدي لاعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين .



وأردفت: "يوم الاثنين سنعود مرة أخرى لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة"، منوهة بأن هذه فترة تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة .

ونصحت بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل، حتى انتهاء فصل الشتاء والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية ".



