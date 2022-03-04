مرت بسلام.. روسيا تقصف مواقع نووية أوكرانية والعالم في حالة رعب

اندلع حريق فجر الجمعة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا"، فيما قالت الطوارئ الأوكرانية، منذ قليل، إنها سيطرت عليه وأوقفت امتداده.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أبلغتها بأن النيران التي اندلعت في محطة زابوريجيا النووية لم تؤثر بالتجهيزات والمعدات الأساسية، ولم تتغير مستويات الإشعاع.

رسالة الرئيس الأوكراني

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "يجب أن تستيقظ أوروبا الآن. أكبر محطة نووية في أوروبا تشتعل.. الدبابات الروسية تقصف وحداتها".

وأضاف: "إلى جميع الأوكرانيين وكل الأوروبيين إلى جميع الأشخاص الذين يعرفون كلمة تشيرنوبل والذين يعلمون حجم المعاناة والضحايا الذين راحوا ضحيته. لقد كانت كارثة عالمية.. وروسيا تريد تكراره لكن بقوة ست مرات".