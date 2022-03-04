عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المؤتمر الأدبي بسوهاج: الحفاظ على الموروث الثقافي شأن قومي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تتواصل فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، لليوم الثالث على التوالي، في دورته الحادية والعشرون بمحافظة سوهاج، إذ يُختتم اليوم بجلسة بحثية بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب. 

يأتي ذلك برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، وحرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تأكيد الهوية الفكرية والأدبية، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

txt

لقاء أدبى وأمسية شعرية بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بـ"سوهاج"

txt

مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي في ضيافة ثقافة الدقهلية

بدأت الجلسة البحثية الثالثة بقصر ثقافة جهينة بالفترة المسائية بعنوان "الموروث الثقافى وسائل وسبل تنميته" محور للمناقشة بالجلسة البحثية الثالثة بقصر ثقافة جهينة، التى أدارها الدكتور محمود فراج ، وقدم محمد علي رئيس نادي الأدب بكلمة ترحيبية بالحضور.

أعقبها كلمة العمدة محمد ابراهيم سالم عن سبب تسمية قرية الطليحات ونسبها، بمقر الوحدة المحلية بقرية الطليحات، كما قدم فراج رؤية جوهرية حول الموروث الشعبي والثقافي وعرف من خلاله التراث الشعبي وأن الدول تهتم بجمع التراث وجمعه وتدوينه، ويشمل التراث أشياء كثيره  مثل اللهجات داخل البلد الواحدة، وتخلف هذه اللهجات بين الدول وبعضها البعض. 

تلاها مناقشة الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف ورقتة البحثية بعنوان "الموروث الثقافى.. الواقع والمأمول" تحدث فيها عن الموروث الثقافى والهوية المصرية وكيفية الحفاظ على التراث والرمز الثقافى لأنه أصبح شأنا قوميا لتثبيت كيان الأمة والإستثمار وخدمة المجتمع والعالم المتحضر، وأن الموروث الثقافى يكون معنويا او تراثا تاريخيا يعبر عن نششاط الأنسان فى المجتمع إذا فهو ماخلده الأنسان فى الحصيلة الفكرية فى ذاكرة الأمة.

وأوضح ماهى عناصر الموروث الثقافى ، وواقع الموروث الثقافى فى مصر، بينما ناقش الدكتور رجب أحمد عبد الرحيم ورقتة البحثية وهى بعنوان " التراث الشفاهى وطرق حفظه فى ضوء متغيرات العصر" حيث اوضح ماهى  مكونات التراث الشفاهى ، وأسباب حفظه والطرق الحديثة لذلك .

وأكد ضرورة الحفاظ عليه من الإندثار لأنه يحفظ تاريخ الشعوب ويرصد مظاهر الحياة القديمة ، حتى يتمكن الباحثين من دراسة تاريخهم وعاداتهم وثقافتهم ، كما أوصى بالحفاظ على التراث الشفاهي من خلال -انشاء المركز القومي لحفظ التراث شفاهة وان يكون تابعا لوزارة الثقافة وان يكون ذلك في كل مركز وبيت ثقافي ، و على الجامعات المصرية دراسة وجمع هذا التراث من خلال الطلاب ،كما حث الباحثين على دراسة هذا التراث واستخراج مواطن الجمال.

وناقش الباحث عماد القضاوى ورقته البحثية "استلهام الموروثات فى أدب الواحات " وقدم الباحث مفهوم الواحة وكيف تكونت وأسرد حديثه عن واحات الوادى الجديد وهى الخارجة ، الداخلة ، والتاريخ الرومانى للواحات، والمسيحية فى الداخلة.

وتطرق أيضا إلى الفتح الإسلامى فى الواحات، والفرافرة، وماهى علاقة التراث الشعبى بالأدب، وماهى العوامل المؤثرة فى الانفتاح الثقافى للواحات، ومدى تأثر أدباء الواحه بالتراث، وإضاف إليه تجديدا وتواصلا ومزج بين الماضى والحاضر.

وأعقب ذلك فقرة التكريمات فقد كرم كلا من الدكتور رجب في بحثه ، الدكتور سعيد ابو ضيف في بحثه ، محمود رمضان فى بحثه، وفى الختام عقدت أمسية شعرية أدارها الشاعر خالد أبو النور قطبيى وتبارى فيها مجموعة من الشعراء بالعديد من قصائدهم التى تنوعت بين العامية والفصحى.

وزارة الثقافة قصور الثقافة الأدبية سوهاج الثقافة محافظة سوهاج الهيئة العامة لقصور الثقافة المسيحية إيناس عبدالدايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

هتجوز في 5 أيام.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن موعد زفافها

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

صادق المواساة.. مصر تدين التفجير الإرهابي بمسجد في بيشاور الباكستانية

رئيس بيلاروسيا يرفض مشاركة الجيش في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الحكومة تعتزم التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم

كيفية مسح سجل البحث من متصفح جوجل كروم على هواتف أندرويد أو آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ