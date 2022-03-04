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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح حضانة لأبناء العاملات والعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

حضانة
حضانة

افتتحت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) حضانة لأبناء العاملات والعاملين بالشركة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي بالمساندة الحقيقية والتشجيع المستمر للعاملات والعاملين بقطاع الإنتاج الحربي وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم ولأسرهم.  

أكد المهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) أن وزير الإنتاج الحربي دائماً ما يؤكد أن المرأة العاملة داخل الإنتاج الحربي تمثل ركيزة أساسية ولابد من تمكينها ودعمها، ومن هذا المنطلق تم افتتاح حضانة بالشركة (مصنع 300 الحربي) في ضوء الحرص على توفير سبل رعاية السيدات العاملات بالشركة وتمكينهن من تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية في إطار دورهن كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة بالدولة، لافتاً أن الحضانة متاح أيضاً إلتحاق أبناء العاملين بها وليست مخصصة لأبناء العاملات فقط وذلك من منطلق حرص الشركة على دعم العاملين وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بأفضل أداء تجاه شركاتهم.

وأكد أنه تم الحرص على تجهيز الحضانة بمختلف التجهيزات اللازمة التي يحتاجها الأطفال وضمان تحقق معايير التهوية والإضاءة والاشتراطات الصحية المناسبة بها تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 300 الحربي) إلى سعادة العاملات والعاملين بإفتتاح الحضانة وتأكيدهم أن ذلك سينعكس بالإيجاب على إنتاجيتهم وفي نفس الوقت مساعدتهم في تحقيق الإستقرار الأسري لهم، متوجهين بالشكر للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي لإتاحة الفرص لإفتتاح الحضانة وتوفير سبل الدعم الدائم لهم ولأبنائهم.

الانتاج الحربى مصنع 300 الحربي

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