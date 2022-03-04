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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باستخدام وزارة التنوير.. روسيا تشرح أهمية الحرب على أوكرانيا للأطفال

اطفال روسيا
اطفال روسيا

لفتت صحيفة «كييف إندبندنت»، مؤخراً، انتباه الناس إلى وجود ما يسمى وزارة «التنوير» في روسيا، عندما نشرت ما تخطط للقيام به. ويبدو أن هذه الوزارة في الأساس تلعب دور وزارة التعليم في البلاد.
 

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أعلنت الوزارة على «فيسبوك»، منذ يومين، أنها تعقد درساً افتراضياً للأطفال لشرح أهمية الحرب على أوكرانيا و«خطر» حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر المنشور أيضاً أن الوزارة ستعلم الأطفال كيفية «التمييز بين الحقيقة والأكاذيب في التدفق الهائل للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو» التي تغمر الإنترنت.

مع انتشار أخبار الوزارة وخططها على الإنترنت، عبّر الكثير من الأشخاص عن الحيرة والقلق بشأنها.

أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل أيضاً إلى أن أدولف هتلر كانت لديه «وزارة التنوير العام والدعاية» الخاصة به، التي كانت مسؤولة عن التحكم في محتوى الصحافة والأدب والفنون البصرية والسينما والمسرح والموسيقى والراديو في ألمانيا النازية.

ودخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني مع تقديرات الأمم المتحدة بأن مليون لاجئ قد فروا من البلاد، كما أفادت أوكرانيا بمقتل أكثر من ألفي مدني منذ بدء النزاع.

 

التنوير روسيا الوزارة التعليم البلاد

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