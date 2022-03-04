باستخدام وزارة التنوير.. روسيا تشرح أهمية الحرب على أوكرانيا للأطفال

لفتت صحيفة «كييف إندبندنت»، مؤخراً، انتباه الناس إلى وجود ما يسمى وزارة «التنوير» في روسيا، عندما نشرت ما تخطط للقيام به. ويبدو أن هذه الوزارة في الأساس تلعب دور وزارة التعليم في البلاد.



أعلنت الوزارة على «فيسبوك»، منذ يومين، أنها تعقد درساً افتراضياً للأطفال لشرح أهمية الحرب على أوكرانيا و«خطر» حلف شمال الأطلسي (الناتو).

⚡️Russia's Ministry of Enlightenment announced it will stream an ‘All-Russian Open Lesson’ on why “the liberation mission in Ukraine is a necessity” on Mar. 3 at 12 p.m. Moscow time. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

وذكر المنشور أيضاً أن الوزارة ستعلم الأطفال كيفية «التمييز بين الحقيقة والأكاذيب في التدفق الهائل للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو» التي تغمر الإنترنت.

⚡️The lesson will discuss why “NATO posses a threat to Russia” and why Russia “stood up to defend the “peaceful residents of Donetsk and Luhansk people’s republics.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

مع انتشار أخبار الوزارة وخططها على الإنترنت، عبّر الكثير من الأشخاص عن الحيرة والقلق بشأنها.



أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل أيضاً إلى أن أدولف هتلر كانت لديه «وزارة التنوير العام والدعاية» الخاصة به، التي كانت مسؤولة عن التحكم في محتوى الصحافة والأدب والفنون البصرية والسينما والمسرح والموسيقى والراديو في ألمانيا النازية.



ودخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني مع تقديرات الأمم المتحدة بأن مليون لاجئ قد فروا من البلاد، كما أفادت أوكرانيا بمقتل أكثر من ألفي مدني منذ بدء النزاع.