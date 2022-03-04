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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية والطقس، تشير إلى تأثر البلاد، خلال الـ 48 ساعة القادمة بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشمال سيناء أيضا، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

صور الأقمار الصناعية 

ويشهد طقس الـ 48 ساعة القادمة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد: الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية مع دخول ساعات الليل

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4- 3- 2022

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، نهارا؛ على محافظات الجمهورية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 لـ 27 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 لـ 26 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 لـ 28 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 27 لـ 32 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 32 لـ 33 درجة

صور الأقمار الصناعية 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، ليلا؛ على محافظات الجمهورية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 13 لـ 10 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 14 لـ 12 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين15 لـ 15 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 9 لـ 10 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 16 لـ 15 درجة

وفي وقت سابق، قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إنه ابتدءً من غدًا السبت سيكون هناك ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدًا 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ويوم الأحد سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة مصاحبة لزيادة في نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة.

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