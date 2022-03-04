محمد صلاح: مريت بأيام كارثية في بداية مشواري الكروي

نمت وراء باب النادي

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل بداياته مع كرة القدم، مؤكدا أن مشواره كان في غاية الصعوبة ولم يكن سهلا.

وأضاف محمد صلاح، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة: "محستش بالتعب وأنا صغير، لأن كان لي هدف، وكنت بسافر من قريتي للقاهرة للعب في نادي المقاولون العرب بشكل شبه يومي".

صلاح: نمت على الأرض وراء باب نادي المقاولون

وتابع محمد صلاح: "لعبت فريق أول في سن ١٦ عاما، ومريت بحاجات كتيرة، ومريت بأيام كارثية، قبل أن أدخل نادي المقاولون العرب.. نمت على الأرض وراء باب نادي المقاولون".

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الجزء الثاني من حلقة محمد صلاح مع صاحبة السعادة

كشفت الصفحة الرسمية لـ قناة دي إم سي، عن أن اليوم الجمعة سيتم عرض الجزء الثاني من حلقة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، و المنتخب الوطني، وذلك فى تمام الساعة الـ 9 مساء.

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات:

صلاح يكشف عن طموحه بعد الإعتزال

وقال صلاح، إنه لم يتخيل عندما كان صغيرا رسم صوره "جرافيتى"، مشيرا إلى أنه يتمنى العمل بالكرة بعد الاعتزال أو يصبح رجل أعمال.



محمد صلاح : لو أكلت فطير بحس بالذنب وبنحتفل بكل الأعياد

تابع صلاح: "لو أكلت فطير بحس بالذنب، ولو كلت معاه كشري بيكون اليوم قفل، وأخر مرة في مصر كلت فطير الصبح واتعشيت حمام واتغديت كشري وحسيت ان في حاجة نفخت، وخدت بعدها الشهر كله مفيش حاجة خالص ومبضعفش أوي مع الأكل".



محمد صلاح: الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقول ايه.. فيديو

وقال "صلاح"، مازحا: "الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقولي ايه"، لترد إسعاد يونس قائله: "كل الناس بتقول نفسنا أم محمد صلاح تدعي لنا".