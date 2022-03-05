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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن مواصفات هاتف Nova 9 SE من هواوي

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

كشفت تسريبات نشرتها مواقع تقنية عن مواصفات وإعدادات هاتف Nova 9 SE من شركة هواوي Huawei الصينية، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن سلسلة الفئة المتوسطة "نوفا" المميزة بإمكانيات شبة رائدة وسعر مناسب.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف نوفا، ويقدم الجهاز القادم قدارات تصويرية عالية الدقة، حيث أعطت الشركة الصينية الأولوية لحجم المستشعر على الدقة لعلاماتها الرئيسية.

 

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سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

ووفقا للتسريبات، ينطلق هاتف Huawei Nova 9 SE، بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، وهو يعد أول إصدار من هواوي مزود بكاميرا بهذه الدقة.

وكشفت التسريبات الأخيرة للهاتف والتي نشرها موقع ”WinFuture“ الألماني التقني، أن هاتف Nova 9 SE، سيكلف حوالي 250 إلى 280 يورو، وهو سعر أقل ومنافس مقارنة بالهواتف المطروحة في السوق الأوروبية حاليا، فهناك عدد قليل من الهواتف الذكية المزودة بكاميرات بدقة 108 ميجابكسل تقل قيمتها عن 300 يورو.

Huawei nova 9 SE leak: the company's first phone with a 108 MP camera
هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

وستشمل خيارات الاتصال في هاتف هواوي Nova 9 SE، دعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وسيعمل الهاتف بمعالج مقبول في هذه الفئة السعرية من إنتاج شركة كوالكوم لعام 2019 وهو Snapdragon 665 المطور بدقة تصنيع 11 نانومتر، ولكنه يقدم أداء قويا.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف هواوي Nova 9 SE، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، القابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

وسيتم تشغيل هاتف هواوي Nova 9 SE، بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، بدون خدمات جوجل.

وأشارت التسريبات إلى هاتف هواوي Nova 9 SE، سيتميز بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيأتي Nova 9 SE، مزودا بشاشة من نوع LCD بقياس 6.78 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2388 بكسل، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 19.9:9، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة بالإضافة إلى NFC.

هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE
هواوي Nova 9 SE هواوي نوفا هاتف Nova 9 SE Huawei Nova 9 SE

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