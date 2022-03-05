أبرزها الأهلي والمريخ وليفربول ووست هام.. مواعيد مباريات السبت 5 - 3 - 2022

تقام اليوم السبت 5 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي vs المريخ في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي vs ليدز يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
أستون فيلا vs ساوثهامتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد vs برايتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
نوريتش سيتي vs برينتفورد في تمام الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون vs كريستال بالاس في تمام الساعة 5 مساء
بيرنلي vs تشيلسي في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول vs وست هام يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
الدوري الإسباني
أوساسونا vs فياريال في تمام الساعة 3:00 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إسبانيول vs خيتافي في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا vs غرناطة في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد vs ريال سوسيداد في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
أودينيزي vs سامبدوريا في تمام الساعة 4 عصرا
روما vs أتالانتا في تمام الساعة 7 مساء
كالياري vs لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساء
الدوري الألماني
بوخوم vs جروتر فيورث في تمام الساعة 4:30 عصرا
هيرتا برلين vs آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج vs يونيون برلين في تمام الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج vs فرايبورج في تمام الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ vs باير ليفركوزن في تمام الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت vs بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 7:30 مساء
الدوري الفرنسي
لانس vs ستاد بريست 29 في تمام الساعة 6 مساء
نيس vs باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء
الدوري التركي
تشايكور ريزا سبور vs جيرسونسبور في تمام الساعة 3:00 عصرا
جوزتبه vs قاسم باشا في تمام الساعة 3:00 عصرا
كونيا سبور vs جالاطة سراي في تمام الساعة 6 مساء