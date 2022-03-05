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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الأهلي والمريخ وليفربول ووست هام.. مواعيد مباريات السبت 5 - 3 - 2022

مباراة الأهلي والمريخ
مباراة الأهلي والمريخ السوداني

تقام اليوم السبت 5 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

 

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي vs المريخ في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
 

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي vs ليدز يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أستون فيلا vs ساوثهامتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد vs برايتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

نوريتش سيتي vs برينتفورد في تمام الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون vs كريستال بالاس في تمام الساعة 5 مساء

بيرنلي vs تشيلسي في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول vs وست هام يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

 

الدوري الإسباني

أوساسونا vs فياريال في تمام الساعة 3:00 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول vs خيتافي في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا vs غرناطة في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs ريال سوسيداد في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
 

الدوري الإيطالي

أودينيزي vs سامبدوريا في تمام الساعة 4 عصرا

روما vs أتالانتا في تمام الساعة 7 مساء

كالياري vs لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساء

 

الدوري الألماني

بوخوم vs جروتر فيورث في تمام الساعة 4:30 عصرا

هيرتا برلين vs آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج vs يونيون برلين في تمام الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج vs فرايبورج في تمام الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ vs باير ليفركوزن في تمام الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت vs بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 7:30 مساء

 

الدوري الفرنسي

لانس vs ستاد بريست 29 في تمام الساعة 6 مساء

نيس vs باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء

 

الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور vs جيرسونسبور في تمام الساعة 3:00 عصرا

جوزتبه vs قاسم باشا في تمام الساعة 3:00 عصرا

كونيا سبور vs جالاطة سراي في تمام الساعة 6 مساء

الأهلى المريخ السوداني دوري ابطال افريقيا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري التركي اليوم السبت 5 - 3 - 2022

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