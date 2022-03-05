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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| خلاف بين زيلينسكي والناتو بسبب "حظر الطيران".. ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة جديدة حول أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار الهامة حول تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

مسؤول غربي: روسيا مستعدة لقصف مدن أوكرانيا حتى الاستسلام
نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول غربي قوله إن القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا مستعدة لقصف جميع المدن الأوكرانية بشكل مستمر حتى نقطة الاستسلام الكامل.

الاثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعاً الاثنين بطلب من الولايات المتحدة حول الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

مسؤول غربي: روسيا مستعدة لقصف مدن أوكرانيا حتى الاستسلام

الاثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا

صواريخ وقاذفات .. بايدن يوافق على نقل شحنة أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر الأسبوع الماضي، حزمة مساعدة كبيرة إلى أوكرانيا بمقدار 350 مليون دولار، تضمن شحنات أسلحة للجيش الأوكراني.

بلينكن: أمريكا لا تسعى لتغيير النظام في روسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في روسيا، مؤكدًا أنه على الشعب الروسي أن يختار قيادته.

بايدن: الاعتداء الروسي هجوم على أمن أوروبا والسلم العالمي
قال الرئيس الأمريكي جو بادين، مساء الجمعة، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا، يعتبر هجومًا على أمن أوروبا والسلم العالمي.

رئيس أوكرانيا يهاجم الناتو بعد رفضه فرض "حظر طيران" فوق بلاده
هاجم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي “الناتو” قائلا إنه يرفض عمدا فرض "حظر طيران فوق أوكرانيا".

زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا ستلقى أوروبا كلها نفس المصير
دعا رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى تضامن أوروبي أوسع مع بلاده، قائلاً إنه إذا سقطت أوكرانيا، فإن كل أوروبا ستسقط وإذا انتصرت فسيكون "نصراً للديمقراطية في العالم كله".

بعد فيسبوك .. روسيا تحظر موقع "تويتر"
قامت روسيا بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على إجراءات غربية تم فرضها على وسائل إعلام روسية، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

ولي عهد أبوظبي لرئيس أوكرانيا: الإمارات تدعم كل تحرك للتسوية السلمية للأزمة
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي مع فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها تطورات الحرب في أوكرانيا.

روسيا تنفي هجومها على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
أكد مندوب روسيا لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القوات الروسية لم تهاجم محطة زابوريجيا النووية جنوب شرقي أوكرانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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