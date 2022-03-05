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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توقف حركة الصيد والملاحة البحرية في كفر الشيخ

حركة الصيد
حركة الصيد

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم السبت، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس.

ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.

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ووجه جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم، مشدداً على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مؤكدا مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.


وكلف المحافظ بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، مشددا على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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