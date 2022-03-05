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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

جوجل ماب .. "تايه "!

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

انتقلت حديثا إلي التجمع الخامس وطبعا لأني غريبة عن المنطقة أعتمد على جوجل ماب في معرفة الطرق، وأنا في مشكلة كبيرة مع هذا التطبيق .. لأنه تايه دائما، إذا دخلت طريق أو كوبري جديد تجد السيارة تائهة على الخريطة ولا تعرف طريقها، والحقيقة أنه ليس عيبا في جوجل، ولكنه إعجاز يحدث في طرق مصر، وفي شوارعها ومحاورها.
كل يوم مشروع جديد، مدن، طرق، ومحاور جديدة وإصلاحات لطرق وشوارع داخل المدن، تغييرات جذرية تحدث في خريطة مصر لدرجة أن جوجل ماب لا يستطيع ملاحقة هذه التغيرات والتطورات لسرعتها وسرعة تنفيذها وتشغيلها فإذا فتحت جوجل ماب على أي طريق جديد تجده بيتوه منك، ويتوهك، ولولا وجود لوحات على الطرق والكباري لظللت ألف وأدور بالسيارة وجوجل لا يملك من أمره شيئا، لأن التغيرات متلاحقة والمشروعات العملاقة في كل مكان، في الصعيد، في الوجه البحري، الجيزة، القاهرة، المناطق الساحلية، في كل شبر من أرض مصر.
والحقيقة أنه رغم التوهان واللف والدوران إلا أن اتساع الطرق والشوارع واختفاء الزحام يشعرني بالراحة والهدوء الذي كنت افتقده في شوارع مصر وكنا نعاني جميعا من الأعصاب المشدودة والمشاجرات ،بسبب الزحام في شوارعنا والحمد لله علي نعمة التوهان وهدوء الأعصاب  والشوارع الواسعة الجميلة .

كان لدينا الطريق الدائرى فقط واليوم أصبح هناك محاور طولية وعرضية وغيرها من مشروعات الكهرباء والسكة الحديد والصرف الصحى والدائري الإقليمي و الدائرى الأوسطى بمعدلات عمل غير مسبوقة وكأننا في سباق مع الزمن في طريق السويس وطريق الإسماعيلية وداخل القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية العمل يجري علي قدم وساق بشكل غير وجه مصر وجعلنا فخورون بها وبجمال شوارعها وميادينها وبحجم الإنجازات المتلاحقة .. داخل علينا رمضان.. والحمد لله رغم الحرب والدمار ونقص الإمدادات في معظم دول العالم   إلا أن كل احتياجاتنا من السلع متوافرة وموجودة بفضل وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي  الذي زرع الحماس والأمل في قلوب كل المصريين  فحقق الأمان والاستقرار والطمأنينة والانطلاق في كل المجالات
كل الشكر للرئيس ، لو فضلنا نشكره علي طول لن نستطيع أن نوفيه حقه.

يارب كتر من مشروعاتنا وطرقنا والمحاور الجديدة حتي لو جوجل ماب حيفضل تايه الحمد لله احنا مبسوطين كده

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