كانت محبة للمذاكرة.. ذكريات هنا الزاهد مع الدراسة|نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنانة هنا الزاهد. مع الدراسة

حيث قالت الفنانة هنا الزاهد، إن لها ذكريات لا تنساها مع الدراسة. قائلة "فاكرة أول يوم مدرسة صحيت بدرى جدا قبل ماما، وكنت فرحانة جدا، ولبست لبس المدرسة بسرعة لدرجة إنى لبسته غلط".

وتابعت هنا الزاهد " كنت حاسة إنى رايحة فسحة، على عكس أختى كانت رافضة تدخل الفصل ".



وقالت هنا انها كانت تحب الذهاب الي المدرسة والمذاكرة وكانت اجتماعية مع زملائها.



و تعد هنا الزاهد ممثلة مصرية. هي ابنة (شيرين المنزلاوي) زوجة الفنان طلعت زكريا. كانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختيارها للمشاركة في مسلسل (فرق توقيت) مع الفنان تامر حسني.

