كشفت شركة نيسان اليابانية عن نسختها الجديدة من ايقونتها جوك، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس اوفر الشهيرة، ولكن تعتمد هذه النسخة على تقنيات هجينة هايبرد، إلى جانب اطلالتها المميزة صاحبة الأداء الرياضي، بعد ان نشرت قناة Kondor المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو تظهر من خلال السيارة جوك.

نيسان جوك 2022 تنطلق بقدرات هايبرد .. صور

واوضحت الشركة أن السيارة سوف تعتمد على نظام دفع هجين مكون من محرك رباعي الاسطوانات بنزين سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مدعوم بمحرك كهربائي يضخ قوة قدرها 50 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر.

نيسان جوك 2022 تنطلق بقدرات هايبرد .. صور

وتعتمد السيارة نيسان جوك الهجينه على بطارية سعة 1.2 كيلووات في الساعة، مع مصدر لبدء الحركة بقوة 15 كيلووات، ويقدم النظام الهجين تقنية استرداد طاقة الكبح مع تحسين عوامل الأيروديناميكية حيث يمكنه الحد من استهلاك الوقود بنسبة 40%.

نيسان جوك 2022 تنطلق بقدرات هايبرد .. صور

وتضم السيارة نيسان جوك الهجينة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1237 لتر، مع عواكس اضاءة خلفية وحساسات حركة، مع سبويلر رياضي كعادة اصدرات جوك، بينما ترتكز السيارة على جنوط معدنية انيقة اشبة بتصميم الدرع الحربي باللون الاسود اللامع صاحب اللمسات الفضية، بالاضافة إلى واجهة السيارة الأمامية ذات المصابيح الحادة، مع كاميرا امامية، وحزمة من المصابيح التي تزين مقدمة السيارة، ومرايات جانبية مدعوم باشارات LED ضوئية