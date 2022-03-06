بقوة 700 حصان.. لكزس تكشف عن نسختها الرياضية LFA2

تواصل شركة لكزس اليابانية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية، بعد أن قامت باطلاق باقة متنوعة من الموديلات القوية، والتي تحمل الكثير من المفاهيم المميزة، سواء كانت من فئة السيدان الفاخرة، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، أو من فئة الهاتشباك الشبابية.

بقوة 700 حصانا .. لكزس تكشف عن نسختها الرياضية LFA2

ويبدو أن الصانع الياباني اراد أن يبهر متابعيه من جديد عبر نسخة خاطفة للانظار، والتي من المتوقع ان تكون خليفة LFA الشهيرة، بعد ان جذبت انظار الكثير خلال المواد التشويقية، بينما وعدت لكزس انها ستستفيد بشكل مباشر من برنامج التطوير كثيف الموارد للطراز الأصلي.

بقوة 700 حصانا .. لكزس تكشف عن نسختها الرياضية LFA2

وتشير بعض التقارير المطلعة أن النسخة لكزس LFA2 سوف تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، متصل بشاحن توربيني مزدوج، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة هائلة تقدر بـ 700 حصانا، عبر قدرات كهربائية هجينة تعزز من قوة الأداء الفني.

بقوة 700 حصانا .. لكزس تكشف عن نسختها الرياضية LFA2

ومن المتوقع أن تتخلى السيارة عن الهيكل الكربوني للشاسية، والذي تمتلكه النسخة القاسية من الايقونة LFA، لتحقق معادلة السعر المناسب ايضًا، بالاضافة إلى تدشينها حول بنية تويوتا TNGA-L، مع احتمالية طرحها بسوق الولايات المتحدة خلال العام الجاري مع كلامن النسخة LS ولكزس LC صاحبة الاداء المميز.

ومن خلال بعض الصور التشويقية تظهر السيارة لكزس LFA2 بتصميم رياضي مبهر، مع واجهة أمامية مدببة ذات لمسات شرسة، بالاضافة إلى جنوط رياضية مع امكانية رؤية علب المكباح الخاصة بها، إلى جانب الاطلالة الانسيابية التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.