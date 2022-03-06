شريف اكرامي يهنئ شقيقته حبيبة بعيد ميلادها.. شاهد

احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، بعيد ميلاد شقيقته حبيبة زوجة رمضان صبحى، وشارك صورا لذكرياتهم معا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق شريف اكرامي: “عيد ميلاد سعيد لأغلى حد عندي في العالم، بحبك للأبد وعقبال 100 سنة حبيبتي”.

ويعتبر رمضان صبحي زوج حبيبة اكرامي، من أفضل وأبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لصعودة للفريق الأول بالنادي الأول وهو بعمر 17 عاما فقط.



وكان ينتظر الجميع أن يكون رمضان صبحي خليفة النجوم الكبار في النادي الأهلي وشارك مع الفريق الأول منذ عام 2014 حتى 2016 ليطلب خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالدوري الإنجليزي.

وفي سبتمبر 2020 فاجأ رمضان صبحي الجميع وقرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز وعدم التجديد للنادي الأهلي، ولكن حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه ولم يحصل على أي لقب مع الفريق السماوي.