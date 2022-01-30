شريف إكرامي بعد فوز الفراعنة على المغرب: البطولة مصرية

حرص شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغربي والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب شريف اكرامي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " " ‏مصر للدور قبل النهائي عن جدارة أمام منتخب كبير 💪🏼..مبروك الروح و الرجوله و اللعب بشخصية كبيره رغم الاصابات و الغيابات..و اخيراً مبروك للبطل محمد صبحي اول مشاركة دوليه في ظروف صعبة جداً..كل التوفيق و الدعم لمنتخبنا و ان شاء الله البطولة مصرية"



وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية،التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.



