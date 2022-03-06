استشاري : على المرضى بالالتزام بتعليمات الطبيب في أخذ المضادات الحيوية

قال الدكتور حسام الأمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك ، أنه من المؤسف إعطاء الطبيب للمريض كورس مضاد حيوي لفترة طويلة وهذا سيسبب مشاكل في أمراض الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى والتهاب البول .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن في ٢٠٥٠ سيكون هناك مشكلة كبيرة في نسبة المقاومة للمضاد الحيوي، وممكن شخص يصاب بالتهاب بكتيري ولا يوجد ما يعالج به .



وتابع أن يجب على المريض متابعة الكورس الحيوي كامل والالتزام بتعليمات الأطباء، وأنه يجب أن لا يزيد المضاد الحيوي عن مرة واحدة في العام .