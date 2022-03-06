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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

أردنية
أردنية

يحمل القرآن بين طياته عجائب ومعجزات تنعكس على المؤمنين بآياته ووقع كلماته، فتكون سببًا في شفاء المريض ونجاة المكروب من كربه.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يوثق لحظة استعادة شابة أردنية كفيفة لبصرها بعد قراءة أحد الشيوخ الرقية الشرعية عليها.

 

ظهرت الشابة الأردنية في مقطع الفيديو وهي تصرخ وتسجد شكرًا لله بعدما استعادت بصرها خلال ربع ساعة من قراءة الرقية الشرعية عليها.

 

كانت الفتاة تبكي بشدة وتصرخ من الفرحة وعدم التصديق بعد رؤية عائلتها ووالدها قائلة "يا حبيبي يا بابا" في ألم وسعادة وقد هللت عائلتها من حولها ببشرى استعادة كريمتهم لنظرها.

 

ورغم تعاطف الكثيرين مع الفيديو إلا أن البعض انتقدوه واتهموا الشيخ بصنع الأفلام الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

لكن لم يستبعد الكثيرون مدى إعجاز القرآن في شفاء المضى، ونوهوا على أن المقطع إذا صدق فالشافي هو الله والشيخ ماهو إلا سببًا يسره الله للشابة الكفيفة من أجل مساعدتها على الشفاء ولا يجب التفاخر بهذا الشكل.
 

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