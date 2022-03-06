طريقة عمل القطايف المحشية

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المقادير:


2 كوب طحين
1 كوب سميد
4 كوب ماء دافئ
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة باكينغ باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة
رشة فانيليا
رشة ملح


طريقة التحضير:


في وعاء ننخل الطحين والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا
نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا
نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر
نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق
نترك الخليط يرتاح نصف ساعة
نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة الى متوسطة حسب الرغبة.
ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.
توضع على قطعة قماش نظيفة وننتظر حتى تبرد ثم تقدم مع القشطة. 

شطة الشيف ملعقة صغيرة الكهربائي قطعة قماش جاهز لوجه

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