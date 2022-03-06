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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق بفستان زفاف أنيق للمحجبات.. شاهد

صدى البلد

تألقت البلوجر سارة صبري، حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في حفل زفافها بفستان خطف الأنظار، حرصت فيه على اعتماد لوك يتناسب مع الحجاب ويبرز جمالها. 

وشاركت صورا من جلسة تصوير الزفاف رفقة زوجها مروان، وعلقت: “تزوجت من أعز أًصدقائي”.

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تفاصيل حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة بعد إثارتها الجدل

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هتجوز في 5 أيام.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن موعد زفافها

حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة 

يأتي ذلك بعدما، نشرت البلوجر سارة صبري -حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من ابنته مي- صورة مع خطيبها «مروان»، معلنة عن موعد زفافهما.

وعلقت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، على صورتها مع خطيبها، قائلة بالإنجليزية: «5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام»، لتؤكد في منشورها الذي شاركته قبل يومين أن موعد زفافها سيكون بعد 3 أيام، أي يوم 7 مارس الجاري. 

 

خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

نشرت سارة صبرى -حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة-  صورا في أكتوبر 2020 من خطبتها والتي أقيمت فى جو عائلى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت سارة صبري على الصورة قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تثير الجدل

وكانت أثارت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بعد ظهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، خلال قضاء إجازتها الصيفية فى جامايكا، بالبحر الكاريبي.

وظهرت سارة صبري في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي منطلقة على شاطئ البحر الكاريبي، مرتدية ترتدي مايوه محتشم أو كما يُطلق عليه بـ (المايوه الشرعي)، هو ما لفت انتباه متابعيها وعلقت على صورتها قائلة: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم".

وتعد هذه ليست المرة الوحيدة التي تثير فيها سارة صبرى حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل، حيث ظهرت من قبل وهى ترقص مع والدها بطريقة شعبية فى أحد الأفراح، وعلق متابعوها دى مش رقصة دى خناقة.

كما نشرت سارة صبري، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قبل أيام، ظهرت خلاله وهي تحتضن جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) وتطلب منه تقبيلها.

وقوبل طلب "سارة" لقبيل جدها بالرفض، حيث داعبها قائلا "الواحدة بخمسين جنيه"، فحاولت تقبيله في غفلة، ليواجهها مازحًا: "لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم".

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