جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة

تعد فطيرة الأجبان والبسطرمة من المعجنات الشهية التي تحتوي على مذاق مميز وغني، ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المختلفة.

مقادير فطيرة الأجبان والبسطرمة

3 كوب دقيق

ملعقه كبيره سكر

ملعقه صغيره خميرة

ملعقه صغيرة ملح

بيض

كوب حليب

ربع كوب زيت

للحشوة:

كوب جبن شيدر

كوب جبن موتزاريلا

200 جرام بسطرمة

١ فلفل أحمر وأخضر وأصفر للوجه

١ ملعقه كبيرة حبة البركه

١ ملعقة كبيرة سمسم

صفار بيضة للوجه

طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة:

1- اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

2- اخلطي اللبن والزيت والبيضة ويضاف على مراحل مع الخلط حتى الحصول على عجينة.

3- ثم تغطى وتترك لتتخمر.

4- اخلطي البسطرمة مع الجبن والفلفل المفروم وقطع البسطرمة.

5- قطعي العجينة وتفرد وتحشى بخليط البسطرمة.

6- ثم تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

7- اخلطي صفار البيضة مع القليل من اللبن ويدهن به الوجه.

8- رشي الوجه بالسمسم وحبة البركة.

9- ضعي فطيرة الأجبان والبسطرمة في الفرن في درجة حرارة 180 لمدة حوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج وتقدم فطيرة الأجبان.