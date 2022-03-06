جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة

تعد فطيرة الأجبان والبسطرمة من المعجنات الشهية التي تحتوي على مذاق مميز وغني، ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المختلفة.
مقادير فطيرة الأجبان والبسطرمة
3 كوب دقيق
ملعقه كبيره سكر
ملعقه صغيره خميرة
ملعقه صغيرة ملح
بيض
كوب حليب
ربع كوب زيت
للحشوة:
كوب جبن شيدر
كوب جبن موتزاريلا
200 جرام بسطرمة
١ فلفل أحمر وأخضر وأصفر للوجه
١ ملعقه كبيرة حبة البركه
١ ملعقة كبيرة سمسم
صفار بيضة للوجه
طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة:
1- اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.
2- اخلطي اللبن والزيت والبيضة ويضاف على مراحل مع الخلط حتى الحصول على عجينة.
3- ثم تغطى وتترك لتتخمر.
4- اخلطي البسطرمة مع الجبن والفلفل المفروم وقطع البسطرمة.
5- قطعي العجينة وتفرد وتحشى بخليط البسطرمة.
6- ثم تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.
7- اخلطي صفار البيضة مع القليل من اللبن ويدهن به الوجه.
8- رشي الوجه بالسمسم وحبة البركة.
9- ضعي فطيرة الأجبان والبسطرمة في الفرن في درجة حرارة 180 لمدة حوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج وتقدم فطيرة الأجبان.