عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة

فطيرة الأجبان والبسطرمة
فطيرة الأجبان والبسطرمة

تعد فطيرة الأجبان والبسطرمة من المعجنات الشهية التي تحتوي على مذاق مميز وغني، ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المختلفة.

 

txt

طريقة عمل البامية الويكا بالخطوات

txt

طريقة عمل لحم بالخضار بمذاق جديد على الطريقة الصينية

 

مقادير فطيرة الأجبان والبسطرمة

3 كوب دقيق 

ملعقه كبيره سكر 

ملعقه صغيره خميرة 

ملعقه صغيرة ملح 

بيض 

كوب حليب 

ربع كوب زيت 

للحشوة:

كوب جبن شيدر 

كوب جبن موتزاريلا 

200 جرام بسطرمة 

١ فلفل أحمر وأخضر وأصفر للوجه

١ ملعقه كبيرة حبة البركه 

١ ملعقة كبيرة سمسم 

صفار بيضة للوجه 

طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة:

1- اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

2- اخلطي اللبن والزيت والبيضة ويضاف على مراحل مع الخلط حتى الحصول على عجينة.

3- ثم تغطى وتترك لتتخمر.

4- اخلطي البسطرمة مع الجبن والفلفل المفروم وقطع البسطرمة.

5- قطعي العجينة وتفرد وتحشى بخليط البسطرمة.

6- ثم تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

7- اخلطي صفار البيضة مع القليل من اللبن ويدهن به الوجه.

8- رشي الوجه بالسمسم وحبة البركة.

9- ضعي فطيرة الأجبان والبسطرمة في الفرن في درجة حرارة 180 لمدة حوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج وتقدم فطيرة الأجبان.

فطيرة فطيرة الأجبان والبسطرمة مقادير فطيرة الأجبان والبسطرمة طريقة تحضير فطيرة الأجبان والبسطرمة طريقة تحضير معجنات بالتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

أوكرانيا| صافرات الإنذار تدوي في بولتافا..ومقتل 200 شخص بـ خاركيف

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

بعد قليل .. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر؟.. الإفتاء تجيب

ننشر خطوات التعامل مع المنصة الرقمية لترقي المعلمين |صور

شعراوى : الانتهاء من توفير كافة الأراضي المطلوبة لمشروعات حياة كريمة

ميدو: طارق حامد طلب مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك قبل تجديد عقده

روسيا: قصف محيط محطة زابوريجيا لوجود وثائق حول تصنيع الأسلحة النووية

اليوم.. بدء المرحلة الثالثة للموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

فيديو

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ