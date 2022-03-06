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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

حركة الصيد
حركة الصيد

استأنفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام، لسوء الأحوال الجوية، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتم تزويد أكثر من 200 مركب بالوقود والثلج، عقب استئناف رحلات الصيد وحركة الملاحة بعد هدوء حركة الأمواج وانخفاض سرعة الرياح.

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تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفوري مع أي تغيرات تشهدها المحافظة، حيث تشهد المحافظة، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس يصاحبها رياح خفيفة.

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