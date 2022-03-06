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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 معلومات عن السوق الحضاري النموذجي للأسماك بالإسماعيلية

سوق السمك النموذجي
سوق السمك النموذجي

يعد سوق السمك النموذجي بالإسماعيلية، هو نقلة حضارية و إضافة إلي مجمل الإنجازات التي حظيت بها محافظة الإسماعيلية خلال الآونة الأخيرة، وهو أحد سلاسل الأسواق الحضارية التي تقيمها المحافظة لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين دون الإخلال بالإشتراطات البيئية.

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يقام السوق النموذجي الجديد للأسماك علي مساحة تبلغ ١٢٣٥٠ م٢ ، حيث أقيم  مبني السوق علي دورين و يضم ١٨٠ فرش للسمك (حلقة السمك) بمنتصف المبني، و ٢٢ محل بيع جملة للأسماك و ١٦ مطعم و ٨ شوايات بالإضافة إلي وحدة انتاج و منفذ بيع للثلج و وحدة إنتاج و بيع عبوات و صناديق  الفوم و ووحدة لتجميع  و فرم مخلفات الأسماك لإستغلالها، بالإضافة إلي منطقة إدارة و مصلي و حمامات عامة، كما تم تجهيز ساحة انتظار جانبية و خلفية َللسوق الجديد تتسع ل ٩٠ سيارة   لمرتادي السوق من أبناء المحافظة أو من زوارها.

 

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و يراعي المكان الجديد للسوق الإشتراطات البيئية و الصحية و التي تعد في صالح المواطنين و التجار علي حد سواء.

و كان سوق السمك القديم  قد تسبب في عدد من المشكلات البيئية و الصحية الأمر الذي كان لا مفر من توفير مكان ملائم و مناسب و علي أحدث الطرز و يراعي الإشتراطات البيئية.

ومن جهته أشار اللواء شريف بشارة  محافظ الإسماعيلية، علي دور المحافظة و استعدادها لحل أي مشكلة تطرأ جراء عملية نقل السوق و تقديم الدعم الدائم للتجار لحين استقرارهم في اماكنهم.
وكان  محافظ الإسماعيلية، قد أصدر، امس السبت، توجيهاته بإزالة "الفروشات" المتواجدة بسوق السمك القديم في شارع بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية.

ونفذت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية- بالتعاون مع قوات الشرطة بقسم شرطة أول الإسماعيلية- حملة لإزالة الإشغالات والفروشات من شارع الجيش، تمهيدا لفتحه وتطويره وإعادة رصفة واستخدامه كمحور مرورى امام السيارات.

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