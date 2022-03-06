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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«حلوان» تحصد مراكز متقدمة في بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصدت جامعة حلوان على مراكز متقدمة في بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا المصرية، المقامة تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتحت إشراف الاتحاد المصري للجامعات برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين .

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وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وقد أقيمت فعاليات بطولة السلاح للجامعات المصرية والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي (٤٩) باسم البطل الأولمبي علاء الدين أبو القاسم ، وذلك بملاعب إستاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد (٢٠) جامعة مصرية بعدد (٢٠٠) طالب و طالبه .

وجاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى والترويح عن الطلاب والمنافسة الشريفة واستغلال طاقات الشباب.

وحصدت جامعة حلوان المركز الثاني طالبات سلاح sabre : الطالبة إسراء محمود، والمركز الأول سلاح foil :  الطالبة نهي هاني ، والمركز الثالث طلبة سلاح sabre : الطالب عبد الرحمن أحمد، المركز الثالث سلاح foil: الطالب إسلام سيد ، المركز الرابع فرق طلبة، والمركز الأول فرق طالبات .

جامعة حلوان بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا المصرية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للجامعات الدكتور محمد صبحي حسانين

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