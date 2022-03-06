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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلى وهي خضرة.. زراعة 1600 شجرة مثمرة بمركز جهينة في سوهاج

صدى البلد

أعلنت محافظة سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بزراعة 1600 شجرة مثمرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وعمل مزارع للأشجار المثمرة في إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهي خضرة"، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

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وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة ، أنه تم تجهيز قطعة أرض لإقامة مزرعة للوحدة عليها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل زراعة بعض أنواع الأشجار المثمرة منها " زيتون، ورمان، ويوسفي، وليمون، وجوافة ".

ولفت إلى استمرار أعمال التشجير بالمدينة والقرى التابعة، خاصة أعمال التشجير بجوانب الترع التي تم تبطينها وذلك لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.

سوهاج التشجير شجرة القرى خضرة

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