صحفيون يهربون من نيران قصف روسي عنيف في أوكرانيا.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد صحفيين يهربون من نيران قصف روسي عنيف في أوكرانيا.

وأوضحت أنه خلال قصف روسي لبلدة إيربين الأوكرانية، تم رصد صحفيين يهربون من منازل اشتعلت فيها النيران بحثا عن منطقة آمنة.



بعد مزاعمه الكاذبة عن زيلينسكي.. اتهام برلماني أوكراني بالخيانة

قالت المدعية العامة في أوكرانيا، إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الأحد، إن البرلماني الأوكراني إيليا كيفا، يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة ومحاولة انتهاك السلامة الإقليمية.

وكان كيفا قد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضي، بالهروب خارج البلاد والتوجه إلي بولندا.



وقال كيفا خلال برنامج تليفزيوني، الجمعة، “زيلينسكي هو القائد، قائد للجيش في الحرب. لقد تلقينا معلومات تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الرئيس زيلينسكي ، قد غادر الأراضي الأوكرانية باتجاه بولندا. وهو الآن في سفارة الولايات المتحدة. وهو المكان الذي سيستمر منه في استخدام الجيش والمدنيين الأوكرانيين وإصدار أوامر لا معنى لها والتي أودت بحياة الآلاف”.

وكذب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الادعاءات مؤكدا تواجده في أوكرانيا وعدم مغادرته إلي بولندا.