بصورة ورسالة.. الأهلى يحتفل بعيد ميلاد طاهر محمد طاهر

حرص النادى الأهلى على تهنئة نجم الفريق طاهر محمد طاهر بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حساب الفريق الرسمي على موقع "إنستجرام"



ونشر حساب القلعة الحمراء صورة لطاهر بقميص النادى الأهلى وعلقوا عليها: "عيد ميلاد سعيد طاهر محمد طاهر "



يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون قمة مباريات الدوري، وذلك لتصدر الفريقين المسابقة، حيث يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري ويلاحقه الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ25 نقطة من 9 مباريات، وفاز في مباراته الأخيرة في الدوري على فاركو 4-1.