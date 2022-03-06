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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب العمال يضع خطة الأنشطة بمدن البحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد الاتحاد العام لشباب عمال البحر الأحمر، اليوم، برئاسة الصحفي خالد الجهيني اجتماعاً لمجلس الإدارة لمناقشة خطة النشاط الرياضي والثقافي والفني والتدريبي، وتحديد الإجراءات والتعليمات المقرر اتباعها وخطوات تطبيقها فى مختلف مدن محافظة البحر الأحمر.

وأعلن خالد الجهيني رئيس الاتحاد، أن الاتحاد بدأ بالفعل الاستعداد لعدة أنشطة، مضيفًا أن المجلس حريصًا على الانطلاق بشكل أكبر لخدمة شباب عمال المحافظة من الزعفرانة وحتى الشلاتين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة سيناريوهات للانطلاق.

كشف حمادة دندراوي نائب رئيس الاتحاد، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية، من تعقيم وتطهير وكل طرق الوقاية أثناء أي نشاط سوف يكون وفقاً لما جاء فى الكود الأول ضمن الأكواد الإرشادية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أكد محمود عباس أمين صندوق الاتحاد، أنه تم وضع خطة نشاط اتحاد شباب عمال البحر الأحمر خلال شهر مارس.

وتابع أنه سيتم عمل زيارة ميدانية وعلمية لشركات البترول برأس غارب بالتنسيق مع، محمد جمعة عضو الاتحاد برأس غارب لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية العامة والصناعية والأزهرية بنين وبنات بالغردقة، لمواقع الشركات للتعرف على المواقع والحقول وطبيعة العمل، كما سيتم عمل زيارة ميدانية بالمدرسة الصناعية البحرية بنين بسفاجا بالتنسيق مع عامر محمود عضو مجلس الإدارة بمدينة سفاجا.

وتابع عباس، أنه سيتم أيضا تكريم الأم المثالية في حفل عيد الأم لشباب العمال بالبحر الأحمر، وعمل ندوة توعية لشباب العمال بمخاطر الإدمان والتعاطي.

حضر الاجتماع كلا من: خالد الجهيني رئيس الاتحاد، محمد دندراوى نائب رئيس الاتحاد، محمود عباس أمين الصندوق، محمد جمعة عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة، عامر محمود عضو مجلس الإدارة، الشيماء حسين بركات عضو، شرين زغلول عضو، مجدي الزكي المدير التنفيذي لإتحاد شباب العمال فرع البحر الأحمر.

البحر الأحمر الشباب والرياضة محافظة البحر الاحمر وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الشلاتين

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