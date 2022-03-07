زيادة في أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2022 زيادة سعرية جديدة لبعض الفئات المقدمة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10.500 جنيه، حيث ارتفعت اسعار فئة H/L لتصبيح بقيمة قدرها 235 الف جنيه بدلًا من 224.500 جنيه، بالاضافة إلى فئة T/L الرابعة لتصبح بـ 241.500 جنيه بدلًا من 231.500 جنيه.

زيادة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بمصابيح أمامية انسيابية تدعمها مصابيح للضباب على جانبي الصادم الأمامي، بالاضافة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية اسفل غطاء المحرك، والذي يحمل بعض اللمسات الانسيابية ايضا.

زيادة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

بينما ترتكز السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 على جنوط 15 بوصة، مع نسبة طول بلغت 4597 مم، وبعرض يبلغ 1736 مم، و 1462 مم للارتفاع، مع سعة تخزين تقدر بـ 405 لتر، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم.

زيادة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 مكيف هواء، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وخاصية التحكم الصوتي من خلال مقود الحركة، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح.

زيادة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

وتستمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 في فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية.